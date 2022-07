Camera commercio: “Voglia di fare impresa stenta a decollare”

Anche in Umbria sempre di più in sicurezza informatica

La pandemia non è ancora alle spalle e dopo due anni anche in Umbria resta debole la dinamica delle nuove iscrizioni.

La voglia di fare impresa “stenta a decollare” e la regione nel secondo trimestre dell’anno registra una crescita percentuale nel numero di imprese “ampiamente” sotto l’1%. Tra aprile a giugno, rispetto al primo trimestre, l’Umbria cresce dello 0,4%, lievemente sotto la media nazionale (0,5%). E’ quanto emerge in sintesi dall’analisi Movimprese relativa al periodo aprile-giugno, condotta da InfoCamere sulla base dei dai provenienti dal Registro imprese delle Camere di commercio.

Secondo quanto reso noto dall’ente camerale umbro in un comunicato si conferma tuttavia positivo anche per il secondo trimestre il bilancio tra nuove nate e le imprese cessate. Tra aprile e giugno se ne sono iscritte al Registro della Camera di commercio dell’Umbria 1.124 a fronte di 729 che hanno chiuso i battenti. Si attesta cosi a 395 il saldo tra aperture e chiusure.

Secondo l’ultima Indagine condotta da Unioncamere-Infocamere stanno proliferando nel Paese le società anti-hacker che sono ormai oltre 3mila con 30mila addetti. E crescono per difendere le imprese in un contesto dove, a loro volta, i pirati del web appaiono sempre più strutturati in vere e proprie aziende.

“Con la pandemia e l’estensione del lavoro da remoto e dei servizi digitali, assistiamo ad un sempre maggiore interesse da parte delle imprese per la sicurezza informatica” sottolinea il presidente della Camera di commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni.

In Umbria le sentinelle della cybersecurity crescono ad un ritmo piuttosto sostenuto. Supera l’8,3% il tasso di crescita di quelle registrate nel settore “sicurezza informatica” tra giugno 2022 e settembre 2021, “molto sopra” la media nazionale.

Il settore registra al 31 dicembre 2021, 104 addetti in Umbria, quasi 30mila in Italia (29.073). In media le aziende umbre impegnate nella cybersecurity impiegano quattro addetti e con l’esplosione della pandemia hanno subito un incremento notevole, che su base percentuale arriva al 9% (tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021).