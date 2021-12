“Bollette e carburanti troppo cari, in difficoltà il settore agricolo locale”

La nota del Gruppo Lega Gubbio

Caro bollette e caro carburanti: in difficoltà il settore agricolo eugubino. A segnalarlo i consiglieri del Gruppo Lega Michele Carini, Angelo Baldinelli e Sabina Venturi che hanno presentato una interrogazione per sapere se anche l’amministrazione Comunale ha avuto queste sollecitazioni dal mondo agricolo e quali iniziative, nei limiti delle proprie competenze, pensa di intraprendere per scongiurare una crisi del settore, per sensibilizzare gli organi competenti e per dare sostegno alle attività economiche.