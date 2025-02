Birra Flea conferma la sua presenza a Pitti Taste 2025 a Firenze

Il birrificio artigianale umbro organizza anche un evento esclusivo alle Serre Torrigiani per la rassegna ‘Fuori di Taste’

Birra Flea parteciperà alla 18ª edizione di Pitti Taste, in programma da sabato 8 a lunedì 10 febbraio nella prestigiosa Fortezza da Basso a Firenze. Pitti Taste rappresenta uno degli appuntamenti più significativi nel panorama enogastronomico italiano, offrendo una piattaforma di eccellenza per promuovere le specialità del nostro Paese.

Nel corso della manifestazione, Birra Flea presenterà la propria selezione di birre artigianali, espressione del connubio tra tradizione e innovazione che caratterizza l’azienda. Nello stand dedicato, i visitatori potranno degustare le birre e scoprire la filiera corta tramite la quale vengono prodotte. In aggiunta alla presenza in fiera, Birra Flea organizzerà un evento speciale nell’ambito del programma ‘Fuori di Taste’. Domenica 9 febbraio, a partire dalle 19.30, nella suggestiva location Serre Torrigiani, si terrà un esclusivo aperitivo organizzato in collaborazione con Prinz. Durante la serata sarà possibile degustare tre delle birre artigianali, quelle che negli anni hanno riscosso più apprezzamenti, accompagnate da abbinamenti gastronomici appositamente studiati per esaltarne i sapori.