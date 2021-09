Azienda ospedaliera Perugia: approvata la delibera 1222 per l’avviso pubblico del responsabile del SITRO. Giannico: “È una scelta organizzativa che riconosce al Sitro la funzione e l’importanza che merita”

Dopo le stabilizzazioni del personale precario e dei dirigenti sanitari e amministrativi, deliberate nelle scorse settimane, continua la riorganizzazione dell’Azienda Ospedaliera con l’obiettivo di dotare l’Ospedale di tutte le risorse umane e le figure professionali di cui necessita.

La Direzione aziendale comunica che, con l’approvazione della delibera n. 1222 del 1 settembre 2021, è stato indetto un avviso pubblico per l’assunzione di un responsabile del “Sitro”, la struttura a cui afferisce il personale (circa duemila unità) infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e ostetrico.

Vista la complessità organizzativa del Servizio – che gestisce tutto il personale sanitario del comparto – e la necessità di assicurare l’innovazione tecnologica e l’introduzione di nuovi percorsi assistenziali, è stato bandito un avviso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente delle Professioni Sanitarie a cui verrà conferito l’incarico di responsabile del Sitro. Una figura altamente specializzata, con almeno cinque anni di servizio dirigenziale alle spalle, che andrà a ricoprire un incarico strategico a supporto della governance aziendale e interlocutore di riferimento per il personale sanitario del comparto.

I requisiti e le modalità per la presentazione delle domande sono consultabili sulla sezione bandi di concorso del sito web dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.