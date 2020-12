Avis Narni: “Donatori in calo. E’ di nuovo emergenza”

A lanciare l’allarme è Massimo Rossi, presidente di Avis Narni, di nuovo alle prese con l’emergenza sangue.

“Purtroppo si ripete un copione già visto. Nel periodo dell’emergenza pandemia si sono presentati in tanti a donare poi, finita l’euforia iniziale, il flusso costante e continuo di donazioni non è più garantito e i servizi si trovano in difficoltà, non avendo più le scorte necessarie a far fronte all’attività delle sale operatorie. E’ una situazione anomala, sembra che ci si dimentichi che non esiste solo il covid. A Narni abbiamo 600 soci donatori e se ognuno facesse la propria parte il quadro sarebbe molto diverso”.