Assisi, stampe celebrative del Cantico delle Creature donate al Comune

Il guardiano di San Damiano ha consegnato in anteprima al vicesindaco nove immagini che nel 2025 saranno in mostra nel santuario

Stampe celebrative del Cantico delle Creature, realizzate da artisti umbri in occasione dell’ottavo centenario, sono state donate al Comune di Assisi dai frati del santuario di San Damiano, dove san Francesco nel 1225 compose gran parte di quello che è considerato il primo poema in lingua volgare italiana. Si tratta di nove immagini, una per ogni strofa del Cantico, che nel corso del 2025 saranno in mostra negli spazi dello stesso e verranno donate ai visitatori raccolte in un’apposita cartella, che è stata consegnata in anteprima al vicesindaco di Assisi, Valter Stoppini, dal guardiano del santuario di San Damiano, fra Mauro Botti. Le opere sono state realizzate da incisori che gravitano all’interno della Galleria francescana “Cantico delle creature”, nata nel 1964, con l’obiettivo di illustrare attraverso disegni il celebre poema francescano.

In particolare, Caterina Cimminella ha rappresentato “frate sole”, Ennio Boccacci “frate foco”, Serena Cavallini “sora nostra madre terra”, Giuseppe Lo Russo “sora acqua”, Rolando Dominici “sora luna”, Antonella Parlani “frate vento”, Maria Teresa Romitelli “le stelle”, Lorenzo Zangheri “il perdono” e Laura Bacchi “sora nostra morte corporale”.

Il vicesindaco ha ringraziato fra Mauro Botti e i frati di San Damiano “per il prezioso dono”, evidenziando come “l’ottavo centenario del Cantico delle Creature rappresenti anche un’importante occasione di promozione culturale e artistica per Assisi e per l’intero territorio”.