Approvato odg situazione di pericolo e insicurezza degli assistenti sociali

Approvato all’unanimità l’odg del consigliere Cesare Carini (Pensa Perugia)

E’ stato approvato all’unanimità l’odg del consigliere Cesare Carini (Pensa Perugia) sulla situazione di pericolo e di insicurezza degli assistenti sociali.

In sede di illustrazione Carini ha spiegato che gli assistenti sociali risultano spesso vittime di condotte moleste e/o violente da parte dell’utenza, essendo direttamente a contatto con situazioni di fragilità, anche psichica e di emarginazione sociale, come segnalato in varie occasioni dai rappresentanti della categoria.

Non a caso anche nell’ambito del Comune di Perugia si sono registrate situazioni di pericolo e d’insicurezza per gli assistenti sociali.

Di fronte a questo quadro è necessaria una corretta informazione circa il ruolo, le competenze e le responsabilità degli assistenti sociali, onde evitare che possano essere percepiti dall’utenza come una minaccia per la propria sfera privata e/o un ostacolo per l’accesso ad una prestazione.

In ragione di ciò il consigliere impegna l’Amministrazione: