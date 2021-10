Approvato il progetto di ricostruzione della Basilica di Norcia

I lavori sono stati divisi in due diversi gruppi

Approvato il progetto definitivo per la ricostruzione post-sisma 2016 della Basilica di San Benedetto di Norcia. Il costo complessivo dell’intervento è sostenuto in parte da un finanziamento a valere sulla contabilità speciale di 4 milioni di euro, in parte da un finanziamento messo a disposizione dall’Unione europea con i fondi Por Fesr 2015-2020 alla Regione Umbria per 6 milioni di euro e in parte attraverso un accordo di sponsorizzazione tecnica con Eni Spa per 5 milioni di euro.

“I lavori – viene spiegato dagli Uffici della ricostruzione dell’Umbria – verranno eseguiti per lotti e, per quanto riguarda i finanziamenti legati alla contabilità speciale, la Conferenza permanente ha approvato interventi per un importo pari a 3.107.463,76 euro”.

In particolare, i lavori sono stati divisi in due gruppi. Il gruppo A prevede, tra l’altro, la ricostruzione muraria e la realizzazione delle coperture lignee della chiesa, del campanile e del portico. Il gruppo B, invece, prevede, tra l’altro, la realizzazione delle nuove volte nel transetto e di una cupola sopra l’altare.