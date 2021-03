Apertura negozi di vicinato anche il sabato pomeriggio: accolte le richieste della Lega

“Esprimiamo soddisfazione per le parole della presidente Donatella Tesei che ha confermato l’impegno della giunta regionale nel riaprire anche al sabato pomeriggio i negozi di vicinato recependo le richieste della Lega Umbria e le istanze di migliaia di realtà già fortemente piegate dalla crisi economica scaturita dalle restrizioni della pandemia. La Regione Umbria sta confermando in questi giorni un trend che vede il numero dei guariti superiore a quello dei nuovi casi e la campagna di somministrazione delle vaccinazioni ha subito una forte accelerata al punto che siamo la seconda regione in Italia per numero di vaccinazioni ogni 100 abitanti nella settimana appena trascorsa. Esistono dunque le condizioni per allentare alcune misure restrittive in particolar modo riguardo ai negozi di vicinato, allo scopo di consentire una boccata di ossigeno ai tanti commercianti in difficoltà che nei giorni scorsi avevano palesato questa esigenza raccolta dalla Lega Umbria e quindi anche dalla presidente Tesei. Accogliamo con favore la decisione di procedere con aperture graduali in linea con il miglioramento del quadro epidemiologico, pur nell’ottica di garantire la tutela della salute dei cittadini e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dall’ordinanza regionale”.