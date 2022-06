Amelia, Arciragazzi Casa del Sole spegne trenta candeline

Tre giorni di festa e riflessione

Volontari in gioco da trent’anni, ogni giorno, con e per i bambini e le famiglie, per la città solidale educante.

Quel cantiere di autocostruzione del Centro Educativo iniziato nel giugno 1992 non si è mai fermato pur di completare la Casa del Sole, con l’apporto di generazioni diverse di bambini, ragazzi, volontari, famiglie.

Nel fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 giugno, ci sarà la festa per i 30 anni dell’associazione.

Il 3 giugno, alle 18, alla Casa del Sole, la presentazione dell’esito del percorso di ascolto e riprogettazione che conclude anche il Progetto Regionale Reti attuato nei mesi scorsi.

Il 5 giugno, dalle 14 e 30, grande festa in via Aldo Moro per i 30 anni della Casa del Sole e per presentare la pietra in memoria dell’indimenticato volontario, Luciano Mengaroni.