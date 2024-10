Alta Velocità: la stazione Medioetruria sarà a Creti in Val di Chiana

Grande soddisfazione dell’assessore Melasecche: svolta attesa per l’alta velocità di un’area vasta fra Toscana e Umbria

(aun) – Perugia, 1 ott. 024 – Esprime grande soddisfazione l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche per la decisione comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che prende atto dello studio prodotto dal tavolo costituito da RFI, Regioni Toscana e Umbria che ha valutato come migliore la collocazione a Creti, frazione del comune di Cortona in Val di Chiana, per la stazione Medioetruria dell’Alta velocità fra Firenze e Roma.