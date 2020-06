Alta formazione P.A.: la Scuola Umbra promuove corsi digitali. Interessati i dipendenti pubblici toscani

Hanno inizio oggi e domani due corsi di alta formazione promossi dall’Università per Stranieri di Perugia e dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e rivolti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche della Toscana, finanziati nell’ambito dell’avviso nazionale “Valore P.A. 2019” dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

I corsi, intitolati “I finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2014-2020” e “Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane”, sospesi a causa dell’emergenza coronavirus, sono stati prontamente riorganizzati dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, sotto il coordinamento scientifico dell’Università per Stranieri di Perugia, in formazione a distanza appena la Direzione Nazionale INPS ha concesso la possibilità di erogare i corsi in modalità FAD sincrona.

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, diretta da Marco Magarini Montenero, intende ottimizzare risorse e strumenti a disposizione per valorizzare la didattica digitale ed offrire risposte sempre più tempestive ed efficaci ai fabbisogni formativi delle Pubbliche Amministrazioni.

L’edizione toscana del corso “I finanziamenti europei: progettare nella programmazione 2014-2020” è partita oggi. Si tratta di un percorso di primo livello, volto a rafforzare le competenze professionali in progettazione e gestione dei contributi europei, della durata di 50 ore, suddiviso in 15 giornate di formazione a distanza. Le tipologie di finanziamenti comunitari e la gestione del partenariato transnazionale, la traduzione dell’idea progettuale in formulari e budget sono i temi al centro dell’azione formativa che ha un taglio fortemente operativo, come già sperimentato nell’edizione umbra del corso, cominciata il 22 febbraio.

Oltre ai percorsi in materia di progettazione europea, è pronto a partire domani 12 giugno in Toscana anche il corso online “Gli strumenti per la gestione efficace delle risorse umane”, percorso di secondo livello della durata di 40 ore, incentrato sulle nuove regole del lavoro pubblico, il benessere organizzativo e la valutazione delle performance.

I tre progetti formativi, rivolti ai vertici dirigenziali e al personale della Pubblica Amministrazione di Umbria e Toscana, sono finanziati da Inps e coordinati scientificamente da Francesco Duranti, avvocato nel Foro di Perugia e professore di Diritto pubblico comparato e di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università per Stranieri di Perugia. I percorsi formativi sono stati organizzati da Sonia Ercolani, responsabile Area formazione della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, soggetto attuatore dei corsi.