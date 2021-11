Il gestore umbro di social housing all’evento nazionale dedicato alla rigenerazione urbana. Un software analizza fabbisogni utenti e fornisce servizi. Sarà utilizzato a Umbertide e Perugia

All’edizione 2021 di Urbanpromo, il più importante evento nazionale dedicato all’urbanistica e alla rigenerazione urbana, in corso al Meet di Milano fino a venerdì 19 novembre, è intervenuta anche Coop Umbria Casa per presentare il suo nuovo progetto digitale per la gestione del social housing, attività su cui la cooperativa umbra è specializzata da tempo. Questa forma di edilizia sociale, infatti, non si limita a offrire alloggi a prezzi contenuti a quei cittadini che non possono permettersi una casa a prezzo di mercato né hanno i requisiti per accedere all’edilizia pubblica popolare, ma prevede anche iniziative per creare comunità di quartiere e integrazione tra i suoi membri, sviluppando spazi e servizi comuni.

“Partecipiamo a Urbanpromo da anni – ha commentato il presidente di Coop Umbria Casa Laerte Grimani, intervenuto di persona all’evento – e questa volta lo facciamo da protagonisti nella nuova sezione Digital inaugurata proprio quest’anno. Abbiamo illustrato a un pubblico composto da esperti, imprese del settore e istituzioni i vantaggi della nostra nuova piattaforma digitale ideata per soddisfare i fabbisogni dei membri di una data comunità, in maniera sempre più mirata, efficace ed efficiente”.

Il software di urban intelligence ideato da Coop Umbria Casa, sviluppato e realizzato dal laboratorio di ricerca e sviluppo della società romana R&S Management, in pratica, si occuperà di raccogliere informazioni sulle necessità specifiche degli utenti, monitorarle e poi comunicarle nel dettaglio al gestore di social housing che si occuperà di implementare una ricerca-azione che miri, infine, a fornire o implementare i servizi necessari.