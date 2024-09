All’Itts Volta di Perugia inaugurati nuovi spazi per la didattica

È iniziata all’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia l’opera di riqualificazione e ristrutturazione degli ambienti che ha permesso di inaugurare, venerdì 27 settembre, gli spogliatoi della palestra e due nuove aule, cioè il Laboratorio Cad e il Laboratorio di energia, di cui dall’inizio dell’anno scolastico studenti e docenti hanno potuto usufruire. Un’opera di edilizia scolastica resa possibile grazie all’intervento della Provincia di Perugia, proprietaria dell’edificio che ospita l’istituto a Piscille, attraverso lo stanziamento di 500mila euro di fondi propri, di cui 300mila euro per la realizzazione di nuove aule e 200mila per la sostituzione dell’impianto idrico-sanitario e il rifacimento degli spogliatoi e bagni della palestra.

A inaugurare questo primo step dei lavori, insieme a Fabiana Cruciani, dirigente scolastica dell’Itts Volta di Perugia, c’era Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia con delega all’edilizia scolastica. Presenti, inoltre, diversi tecnici coinvolti nei lavori e tra questi un giovanissimo direttore di cantiere che ha assunto l’incarico pochi giorni dopo il diploma, proprio nella scuola di Piscille.

“Il benessere scolastico – ha commentato la dirigente Cruciani – è uno dei punti più importanti per noi, il Volta è capofila della Rete delle scuole che promuovono salute. È importante riqualificare gli spazi dove quotidianamente i nostri ragazzi vivono perché il benessere passa non solo dalle relazioni che si instaurano all’interno della comunità scolastica ma anche attraverso un’edilizia rispondente ai bisogni di tutti e di ciascuno. Abbiamo cominciato questa importante opera di riqualificazione a scuola grazie al contributo fondamentale della Provincia”.

Durante la visita al Laboratorio di energia la dirigente Cruciani ha ricordato il progetto Erasmus+ STEAMigPOWER dal titolo ‘Madzi ndi moyo (L’acqua è vita)’, realizzato in seguito a un bando dei Ministeri dell’Istruzione e del Merito e di quello dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che ha permesso di realizzare un pozzo in Malawi.

“Regione ricca d’acqua – ha ricordato la dirigente Cruciani –, grazie alla presenza del Lago malawi, ma in cui mancano le conoscenze e le tecnologie per utilizzare questa preziosa risorsa. Questo nostro progetto vuole sottolineare come il Volta non può essere solamente una scuola tecnica, ma come al contrario utilizzi tecnica e tecnologia per fare sì che nell’agire ci sia sempre un volto umano e uno sguardo verso un futuro sempre più inclusivo e sostenibile”.

“L’impegno e il lavoro della Provincia di Perugia e di tutti i tecnici – ha detto Erika Borghesi consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica –, che ringrazio, sono sotto gli occhi di tutti. Questo Istituto è un’eccellenza, una cittadella dove si formano tanti ragazzi. A tal proposito oggi è stato con noi Andrea studente del Volta, che il giorno dopo essersi diplomato, ha iniziato la sua esperienza lavorativa nella ditta di famiglia e ha eseguito proprio i lavori sull’impiantistica che oggi inauguriamo. Esempio virtuoso di come una professionalità ben formata può essere subito spendibile nel mondo del lavoro. Sono veramente orgogliosa di quanto fatto, la Provincia, proprietaria di questo Istituto, ha il dovere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, certo nel rispetto della propria capacità finanziaria, spero pertanto che in futuro si potrà anche realizzare un intervento sulla palestra, luogo molto amato dalla comunità scolastica. Inoltre, stiamo anche realizzando un intervento di miglioramento sismico per 4 milioni di euro, fondi PNRR, che ha visto la demolizione di una porzione del complesso scolastico e ora stiamo procedendo con la ricostruzione”.

“Ci tengo tanto – ha concluso Borghesi – a ringraziare, anche a nome della presidente Stefania Proietti la dirigente Fabiana Cruciani e tutto il personale della scuola per la grande e fattiva collaborazione”.