All’Accademia “Vannucci” sfila la capsule collection “Super Pop Magna Graecia”

Una ventina di oggetti in terracotta realizzati reinterpretando i pezzi iconici della collezione “Magna Graecia” del designer Antonio Aricò, trasformata così in una capsule collection “Super Pop”. Questo il frutto delle tre giornate organizzate all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, incentrate su una masterclass aperta al pubblico e un workshop sperimentale con l’eclettico artista. Un laboratorio che ha dato vita ad un’edizione speciale di manufatti, presentati con una mostra estemporanea al Musa, il Museo dell’Accademia, attraverso un confronto con i gessi più rappresentativi della gipsoteca. L’evento si è tenuto alla presenza della Direttrice Tiziana D’Acchille, delle professoresse Elisabetta Furin e Maddalena Vantaggi (triennio e biennio di Product Design sostenibile), coordinatrici del progetto, di Antonio Aricò e di Stefano Seletti, ideatore del famoso brand. L’iniziativa rientra nel progetto più ampio di Archeo Design che le due docenti portano avanti da due anni in collaborazione con il Manu – Museo archeologico nazionale dell’Umbria – e che vede gli studenti impegnati nella rilettura dell’antico attraverso progetti di design contemporaneo.

Un dialogo tra studenti e aziende.

Il laboratorio è stato incentrato sui prodotti-icona della collezione “Magna Graecia” di Aricò, oggetti scultorei e funzionali in terracotta ispirati alla cultura mediterranea, riproposti con spirito ironico rappresentando l’immaginario antico attraverso la tridimensionalità.

“Il designer Antonio Aricò è tornato in Accademia – ha spiegato la professoressa Elisabetta Furin coordinatrice del nuovo corso di Design sostenibile – portando quest’anno con sé il prestigioso marchio di design e arredamento Seletti, per un momento di incontro capace di far dialogare il design con l’antico. Un’occasione preziosa per gli studenti per confrontarsi con le realtà professionali, ma che allo stesso tempo, trasforma l’Accademia in un ambiente privilegiato per i professionisti e per l’azienda per fare ricerca, innovazione e sperimentazione. Il creativo Aricò ha potuto quest’anno lavorare con gli studenti sul tema della terracotta, invitandoli ad interpretare i pezzi disegnati per il brand Seletti – ha evidenziato – con dei marker colorati per ripetere gli episodi artistici di Keith Haring, Picasso, per elaborare una ricerca sulla possibilità di poter contaminare l’artica antica con quella contemporanea”.