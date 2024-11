Al Teatro Lyrick arriva “Sherlock Holmes Il Musical” con Neri Marcorè

L’attore veste i panni del più celebre detective di tutti i tempi tra colpi di scena, misteri ed enigmi, pronto a sventare una grave minaccia che incombe su Londra

Dopo il grande successo dell’ouverture di stagione, affidata a Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, il Teatro Lyrick di Assisi è pronto ora a ospitare un’altra grande produzione e mercoledì 13 e giovedì 14 novembre alle 21.15 a salire sul palco, nell’ambito della stagione “Edizione straordinaria” organizzata da Associazione culturale ZonaFranca, con la consueta direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, sarà “Sherlock Holmes – Il Musical”, entusiasmante avventura con Neri Marcorè, al suo debutto nel musical.

L’attore si cimenterà nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, capitanando un cast di oltre venti eccezionali performer. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell’intera Inghilterra. Tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori.

Note di regia – Un grande cast artistico, un’appassionante trama, l’atmosfera della Londra del 1897 con le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali. Leggerezza e drammaticità si alterneranno sulle note di una colonna sonora orchestrale che trascinerà lo spettatore in un vortice di emozioni. Le imponenti scenografie riprodurranno un’ambientazione autentica e suggestiva, perfette per le avventure di Sherlock Holmes. I costumi evocheranno l’epoca vittoriana con grande attenzione ai dettagli, mentre i contrasti tra luci soffuse e ombre profonde esalteranno le tensioni e i misteri della storia. Le coreografie, dinamiche e travolgenti, contribuiranno a coinvolgere lo spettatore sia visivamente che emotivamente. Questi gli ingredienti di una produzione destinata a stupire tutto il pubblico italiano

Sul palco – “Sherlock Holmes – Il musical” è un’epica avventura ambientata nella violenta e cupa Londra di fine Ottocento. Tutto ha inizio il 17 Giugno 1897, a soli cinque giorni dai festeggiamenti del sessantesimo anno del regno della Regina Vittoria. Il leggendario detective vive ormai da tempo immerso nella totale apatia a causa della presa di coscienza che non esistono più criminali al suo livello; certamente in città non mancano furti e omicidi, ma dalla morte del suo acerrimo nemico Moriarty, nessun criminale si è più dimostrato un degno avversario per Holmes, né ha saputo destare il suo interesse. Tuttavia, quella notte, un uomo viene ucciso ed è proprio la vittima, con una serie di brillanti messaggi cifrati che solo una mente geniale avrebbe potuto decriptare, a chiedere con urgenza l’intervento di Sherlock. Non per indagare sul proprio omicidio, ma su qualcosa di ben più grande e tragico. Sherlock si rende infatti conto che una minaccia assai più grave incombe su Londra: un attentato, proprio il giorno del Giubileo della Regina, che potrebbe causare centinaia di vittime, compresa sua maestà. Ma dove avverrà l’attentato? Quando? E soprattutto, chi si cela dietro questa terribile macchinazione? Holmes e il suo fedele amico Watson seguiranno le tracce lasciate dai nemici in una lotta contro il tempo, rivelando segreti, tradimenti e insidie mortali.

Il Fenomeno Sherlock

1887 – Nasce Sherlock HolmesIl celebre investigatore, creato dalla penna di Arthur Conan Doyle oltre un secolo fa, ha attraversato il tempo mantenendo un successo costante e senza pari. Diventato un caso letterario, è stato oggetto da sempre di numerose trasposizioni teatrali e cinematografiche di successo globale. Negli ultimi 15 anni è sopraggiunta una vera e propria seconda giovinezza: casi emblematici sono le fortunate serie tv e i film dedicati al personaggio, tra cui gli amatissimi adattamenti cinematografici con Robert Downey Jr. e Jude Law, oppure la serie cult “Sherlock” con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, la serie “Elementary” ed infine l’ultima in ordine di tempo: “Enola Holmes”, con Millie Bobby Brown. Il famoso detective ha avuto un enorme impatto anche nella cultura pop, tanto da diventare recentemente il simpatico protagonista di alcune campagne pubblicitarie. La figura di Sherlock Holmes rimane un’icona intramontabile, trasversale e rilevante nella cultura contemporanea anche grazie alla sua capacità di adattarsi al variare nel tempo dei gusti del pubblico.

2024 nasce “Sherlock Holmes – Il Musical”.

Il cast artistico – Neri Marcorè (Sherlock Holmes), Paolo Giangrasso (dottor John H. Watson), Francesca Ciavaglia (MollyO’Neill), Giuseppe Verzicco (ispettore G. Lestrade), Barbara Corradini (signora Hudson), Niccolò Curradi (Mycroft Holmes), Simone Marzola (Michael Osborne), Mattia Braghero (Robert Scott), Riccardo Giannini (pastore della chiesa di Saint Mary-Le-Bow),Lapo Braschi (cover di Robert Scott, pastore, agente, Michael Osborne). Ensemble: Matilde Ardemagni, MiryamBelfiore, Francesco Boschiazzo, Pamela Giannini, Antonio Lanza, Elisa Lombardi, Leonardo Pesucci, Stefano Scognamiglio, Carolina Sisto,Antonio Sorrentino, Sara Spagna, Adriano Voltini.

Cast creativo – Regia di Andrea Cecchi, testi di Andrea Cecchi, Alessio Fusi, Enrico Solito, msiche Andrea SardiLiriche, Alessio Fusi, coreografie di Roberto Colombo, Caterina Pini, scenografie si Gabriele Moreschi, costumi di Alba Brunelli, Vanessa Rugi, luci Emanuele Agliati. Il testo è stato supervisionato ed approvato dall’associazione Sherlockiana Italiana “Uno Studio in Holmes”.

