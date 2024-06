Al Centro Speranza di Fratta Todina va in scena “La bellezza che unisce”

Presenterà il giornalista e conduttore Tiberio Timperi. Sarà una serata di inclusione, moda e divertimento con partner Firenze Moda Fashion Store e Musica per i Borghi

Fratta Todina (Perugia), 18 giugno 2024 – Una serata di inclusione, moda e divertimento con la partecipazione di Tiberio Timperi, giornalista e conduttore radiotelevisivo, che presenterà una sfilata di moda che vedrà protagonisti gli ospiti del Centro Speranza di Fratta Todina. L’iniziativa, intitolata “La bellezza che unisce”, è in programma venerdì 21 giugno dalle ore 19 presso il parco della struttura frattigiana. Partner dell’evento sono Firenze Moda Fashion Store e Musica per i Borghi.

Il programma della serata prevede dalle ore 19 l’apertura dello Street food al Parco con Mastro Focaio e Pizza House e dintorni; alle 21 la sfilata di moda dei ragazzi del Centro Speranza; alle 22 musica dal vivo con Musica per i Borghi. Per informazioni e per riservare il proprio posto alla sfilata è necessario contattare il numero 075 874 5511 o scrivendo a comunicazione@centrosperanza.it.

Anche questa iniziativa rientra tra gli eventi organizzati in occasione dei 40 anni del Centro Speranza di Fratta Todina, compleanno che festeggerà il prossimo 17 settembre e che sarà preceduto da una serie di eventi che si terranno fino a fine anno e che saranno organizzati insieme a Madre Speranza Odv, l’associazione che dal 2000 sostiene il Centro attraverso la raccolta fondi e l’organizzazione di iniziative per l’inclusione delle persone con disabilità.

“Ringrazio di cuore Tiberio Timperi che ha accettato di tenerci compagnia per la serata. La sua presenza dà lustro alla nostra iniziativa, a cui teniamo molto. In occasione dei 40 anni di attività stiamo organizzando una serie di eventi tra cui la famosa Camminata della Speranza, che si terrà a settembre, e poi concerti, cene, convegni ed altri spettacoli teatrali. Sarà un anno pieno di iniziative che aiuteranno i genitori, i volontari e chi ci segue a crescere nella dimensione della conoscenza e della competenza verso la disabilità”, afferma Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv.

Nel frattempo prosegue la campagna del 5×1000: un sostegno che contribuirà a garantire terapie riabilitative, attività educative e opportunità di inclusione sociale ai bambini e ai ragazzi del Centro Speranza. Il codice fiscale del beneficiario è: 94088450542.

Il Centro Speranza è una struttura sanitaria accreditata per l’erogazione di prestazioni riabilitative, socio-riabilitative ed educative rivolte a persone con disabilità in convenzione con le Usl dell’Umbria e in regime privato. La struttura opera dal 1984 gestita dalla Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso che vuole offrire al territorio un servizio riabilitativo, socioriabilitativo ed educativo specializzato, basato su evidenze scientifiche ed esperienza clinica, all’avanguardia per competenza e umanità dell’équipe. Il principio ispiratore del servizio erogato dal Centro Speranza è il concetto di “valore primario della persona umana”, il rispetto della sua integrità e dignità e del suo progetto di vita. Operano in équipe per favorire il benessere psico-fisico della persona con disabilità accolta, la serenità della sua famiglia, la sua inclusione scolastica e sociale.