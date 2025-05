Aggredisce la fidanzata e le ruba 200 euro: arrestato 36enne

La Polizia di Stato interviene per maltrattamenti in famiglia e furto con strappo

Ieri notte, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno ha arrestato in flagranza per i reati di maltrattamenti in famiglia e furto con strappo un 36enne, già gravato da pregiudizi di polizia per minacce, maltrattamenti in famiglia e per reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scaturito da una richiesta di aiuto della fidanzata del 36enne, che aveva chiesto l’intervento della Polizia in quanto aggredita in strada e derubata.

Giunti sul posto, gli Agenti hanno notato la ragazza che inveiva in direzione di un’autovettura che si stava allontanando, veicolo che è stato immediatamente bloccato dagli operatori.

A bordo vi era il 36enne, il quale, sottoposto dai poliziotti a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della somma di 200 euro, della quale la malcapitata lamentava appunto la sottrazione.

È dunque emerso che, immediatamente prima dell’arrivo della Volante, il giovane aveva aggredito la donna, richiedendole insistentemente del denaro, minacciandola ed infine graffiandola al volto pur di riuscire a strapparle di dosso la somma desiderata.

In sede di denuncia, la vittima ha precisato che episodi analoghi si erano già verificati in precedenti occasioni, riferendo di essere ormai esasperata dalla situazione tanto da aver recentemente deciso di interrompere la relazione con il 36enne.

Quest’ultimo, che persino davanti ai poliziotti ha continuato a minacciare la propria vittima, è stato quindi arrestato in flagranza con le accuse di maltrattamenti in famiglia e furto con strappo.

Su disposizione del P.M. di turno, il 36enne è stato associato presso la casa circondariale di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida.

L’indagato deve presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

Perugia, 10 maggio 2025