Afasia, tanti esperti all’evento di Aita Umbria per la Settimana del cervello

A confronto affermati professionisti per affrontare diversi aspetti di questo disturbo del linguaggio. L’incontro sabato 22 marzo alle 9.30 alla Fondazione Sant’Anna in viale Roma a Perugia

Si avvicina l’appuntamento con il convegno ‘I mille volti dell’Afasia’ organizzato a Perugia per sabato 22 marzo da A.IT.A. (Associazione italiana afasici) Umbria Odv in occasione della Settimana del cervello. L’incontro, in programma a partire dalle 9.30 nella sala della Fondazione Sant’Anna in viale Roma, vedrà confrontarsi importanti personalità e affermati professionisti nei campi della neurologia, psichiatria, psicologia e logopedia su diversi aspetti legati all’afasia, disturbo del linguaggio acquisito a seguito di lesioni cerebrali in età adulta, che determina la perdita parziale o totale della capacità di comunicare verbalmente e/o per iscritto.

Tra i relatori ci saranno il professor Jubin Abutalebi, neurologo cognitivo, che si occupa di disturbi del linguaggio (afasie), demenze e decadimento cognitivo (morbo di Alzheimer, demenze vascolari e altre), morbo di Parkinson e ictus cerebrale; dirige il Centro di neurolinguistica e psicolinguistica (CNPL) dell’Università Vita Salute San Raffaele ed è una figura di rilievo della neurolinguistica e neuropsicologia, le cui ricerche sono state pubblicate sulle principali riviste internazionali di neuropsicologia, neuroimaging e neuroscienze; il professor Massimo Piccirilli, medico, specialista in neurologia e psichiatria, professore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia e attualmente professore a contratto del Corso di Laurea in Logopedia. Fondatore nel 1995 della sezione umbra dell’AITA, di cui è ora il direttore scientifico, attualmente cura la rubrica mensile ‘L’angolo delle neuroscienze’. Interverrà anche Lorenzo Cesarini, logopedista libero professionista, laureato all’ateneo perugino, che presenterà durante l’incontro il progetto che sta portando avanti da qualche mese, per la realizzazione di interviste ai soci afasici di Aita Umbria, la cui presentazione ufficiale si terrà a ottobre in occasione della Giornata nazionale dell’Afasia. Un progetto di grande valore perché consente alle persone afasiche di esprimere la voglia di comunicare nonostante le difficoltà e la forza di continuare a provarci al di là delle parole.

Durante l’incontro Paola Nicolai presenterà il suo libro autobiografico ‘Ho ascoltato la mia voce’, pubblicato a ottobre 2024 in cui racconta la sua storia di rinascita che non sarebbe stata possibile senza Ugo, il piccolo Levriero italiano che l’ha sostenuta in alcuni dei momenti più bui e difficili e che oggi l’accompagna nella vita di tutti i giorni, dimostrando il potere della pet therapy e la forza dell’amore tra animali ed esseri umani.

I lavori saranno introdotti da Nicoletta Pauselli, presidente di Aita Umbria e da Francesca Graziani, vicepresidente dell’associazione, Costanza Spera, assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia, Federico Pompei, presidente dell’Ordine Tsrm-Pstrp Perugia-Terni, Valeria Caso, neurologa presso Medicina interna e d’urgenza-Stroke Unit dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Stefania Maria Petrillo, responsabile del corso di laurea in Logopedia dell’Università degli Studi di Perugia, Giampietro Ricci, direttore della sezione di Clinica otorinolaringoiatrica e chirurgia cervico-facciale e presidente del corso di laurea in Logopedia dell’ateneo perugino, Vincenzo Nicola Talesa, direttore del Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Perugia, e Tiziano Scarponi, presidente dell’associazione Cuor di Leone Odv.