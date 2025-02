Maltrattamenti in famiglia: la Polizia di Stato denuncia un 36enne

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, è intervenuto in un’abitazione – in via Cortonese – dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia, nell’ambito del quale ha denunciato un uomo, classe 1988, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno preso contatti con la vittima, la quale ha riferito che, a seguito di una lite per motivi passionali, era stata violentemente aggredita dal compagno, il quale, dopo averla spintonata e fatta cadere a terra, l’aveva trascinata in camera da letto per poi percuoterla.

La donna ha riferito che, nell’occorso, era riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto al figlio, il quale, allarmato, aveva richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato.

Una volta verificato lo stato di salute della vittima, i poliziotti hanno accompagnato l’uomo in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Perugia, 3 febbraio 2025