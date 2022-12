A Todi 115 nuove cittadinanze nel 2022

Nei giorni scorsi l’ultima cerimonia di conferimento dell’anno

Sono 115 le persone che nel 2022, nel Comune di Todi, hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza e che hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana davanti al Sindaco della città, nel corso di una formale cerimonia durante la quale vengono anche sottoscritti gli atti ufficiali e ribadito il valore culturale e sociale del conferimento.

Nei giorni scorsi, con l’ultimo appuntamento dell’anno svoltosi come di consueto in modo solenne nell’ufficio del primo cittadino, si è arrivati quasi a raddoppiare la media delle cittadinanze riconosciute nell’ultimo quinquennio. Erano state infatti 49 l’anno precedente, 64 nel 2020, 72 nel 2019 e 67 nel 2018. Nello specifico, tornando all’anno in corso, le 115 cittadinanze figurano così ripartite: 65 per riconoscimento della Prefettura, 20 in virtù dello iure sanguinis, 24 i casi di minorenni e 6 di diciottenni.