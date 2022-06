A San Venanzo ritorna “In… Canto d’Estate”

Dal 30 giugno al 3 luglio quattro serate all’insegna del buon mangiare e della buona musica con Anna Panzalelli, i Neutro Blues, Anima Lucio e A Night at the opera

Ritorna il format di “In… Canto d’Estate – Festival di Musica d’Autore” che animerà il parco di villa Faina di San Venanzo (Terni) dal 30 giugno al 3 luglio con il rinnovato appuntamento esclusivo al palco Vulcanologico con Fabrizio Moro, il cui concerto è in programma domenica 17 luglio.

Buon cibo e buona musica saranno, quindi, gli ingredienti base della kermesse consolidata ed organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio di Regione Umbria, Gal Trasimeno Orvietano, Provincia di Perugia e del Comune di San Venanzo.

Tutte le quattro serate della manifestazione si cena in piazza e sono previsti concerti gratuiti con inizio alle ore 21,30. Si comincerà giovedì 30 giugno con Anna Panzanelli che si esibirà accompagnata dalla sua band. Cantante di ispirazione soul & jazz, nel 2017 ha realizzato il suo primo progetto musicale “Bleur Than Blue”, un omaggio a due cantautrici statunitensi (Lil Hardin e Laura Nyro), stampato nel 2018 e distribuito in tutte le piattaforme digitali. Ha partecipato a molti festival tra cui ArgoJazz, Umbria Jazz, Jazz & wine Hotel Giò Perugia, Festival dei Mondi, Alchemika Jazz ed Esperimentia Festival. Sta realizzando il suo prossimo lavoro discografico di soli brani originali.

Venerdì primo luglio sarà la volta dei “Neutro Blues”, una band di 17 elementi d’orchestra che farà rivivere i grandi cantautori del passato con arrangiamenti moderni il tutto per una serata all’insegna della grande musica italiana d’autore.

Sabato 2 luglio spazio ad “Anima Lucio” con alla batteria il grande Gianni Dall’Aglio, alla chitarra e voce Massimo Luca e al basso elettrico Bob Callero. Un racconto evocativo che si snoda tra aneddoti e canzoni incise accanto a Lucio Battisti. Questi tre artisti insieme hanno vissuto esperienze ed emozioni irripetibili, dando vita a brani come “Il mio canto libero”, “Il nostro caro angelo” e molti altri pezzi di storia della musica italiana.

Domenica 3 luglio serata dedicata alla musica dei Queen con “A Night at the opera”, accreditata tribute band che si è affermata come una delle migliori nel proporre il repertorio del mitico quartetto inglese. Le capacità sul piano musicale, unite alla cura nel ricreare fedelmente il lato scenico, con tanto di costumi, continuano a suscitare grandi apprezzamenti da parte del pubblico. Saranno riproposti tutti i più grandi successi dei Queen: da quelli dei primi anni ai più recenti.

Durante la manifestazione sarà disponibile un punto vendita per i biglietti del concerto di Fabrizio Moro, in programma il prossimo 17 luglio, che quest’estate è tornato a cantare in live con “La mia voce tour 2022”. Unica data umbra per un’esibizione imperdibile, dalla location suggestiva ed affascinante, quella che può offrire solo la bellezza del parco Vulcanologico di San Venanzo (Terni). I biglietti sono in vendita nei circuiti Ticketitalia e Ticketone.