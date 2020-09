A Paciano “Assaggio di Mille & una Umbria”. Domenica 13 settembre torna, in versione modificata causa Covid, l’appuntamento con la gastronomia tradizionale. Tanti gli eventi collaterali

A Paciano, causa Covid, “Mille & Una Umbria”, assume il prefisso “Assaggio”.

Il tradizionale appuntamento di fine estate torna, in versione modificata, domenica 13 settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Non potendosi svolgere la tradizionale “Tavola grande” nei vicoli del centro storico, il pranzo è stato demandato ai ristoranti di Paciano. Prodotti tipici e cucina locale, organizzata e gestita dagli operatori locali che hanno realizzato appositi menu al prezzo fisso di 20 Euro. Naturalmente gli ospiti potranno scegliere anche il menu “a la carte”.

Protagonisti del pranzo saranno la Fagiolina del Trasimeno, il farro, il sugo al ragù di cinghiale e di oca, il torcolo del Trasimeno e molte altre specialità locali.

La giornata sarà poi animata da eventi e intrattenimenti. A partire dal mercatino dei prodotti tipici, dell’artigianato e degli hobbisti, che vedrà la partecipazione di numerosi lungo i vicoli del centro storico di Paciano.

La passeggiata nel centro storico sarà particolarmente colorata anche per la presenza della “via degli ombrelli” e del “vicolo delle caramelle” permettendo al visitatore di farsi una foto all’interno di una ambientazione originale.

Dalle ore 10:00 fino alle ore 12:30, sempre all’interno del centro storico, avrà luogo anche la “Caccia al Tesoro” per bambini e ragazzi, con indovinelli studiati appositamente per conoscere il borgo divertendosi.

Durante tutta la giornata si potranno effettuare visite guidate, passando per Palazzo Baldeschi, il museo Don Aldo Rossi e la Pinacoteca Comunale. Per visite in autonomia invece i visitatori troveranno anche una serie di mattonelle incastonate negli edifici con il QR Code per poter leggere le informazioni riguardanti monumenti, edifici e luoghi di interesse.

Lungo i vicoli non mancheranno sorprese e incontri insoliti con i personaggi che hanno fatto la storia di Paciano: contesse, cardinali, duchi e altri figuranti in abiti d’epoca daranno vita ad una sorta di passeggiata “nella storia”.

L’evento è organizzato da Comune di Paciano e Pro Loco Paciano. Per info: 392-4570331