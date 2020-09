A “Le trame del lago” il premio giornalistico “Raccontami l’Umbria”. Il documentario è andato in onda su “Geo&Geo”. Alla realizzazione hanno partecipato il Servizio turistico e tante organizzazioni locali

E’ il documentario dal titolo “Le trame del lago” (durata 22 minuti), dedicato al Trasimeno e trasmesso da Geo&Geo su Rai 3, ad aggiudicarsi il Premio giornalistico internazionale “Raccontami l’Umbria” per la sezione “video”, promosso dalla Camera di Commercio di Perugia.

Il riconoscimento sarà consegnato durante la cerimonia prevista per venerdì 18 settembre alle ore 11 presso la Sala dei Notari di Perugia.

“Le trame del lago”, andato in onda nella primavera 2019, è stato girato dal regista Gioacchino Castiglione, coadiuvato sul posto dal Servizio Turistico Associato del Trasimeno che si è occupato in maniera accurata degli aspetti organizzativi e logistici.

A rendere unico il lavoro di Castiglione il taglio scelto, ovvero raccontare il territorio lacustre a partire dalle vive voci di chi in questo ambiente abita e lavora. In particolare in questo documentario i riflettori sono stati accesi sui mestieri tradizionali che identificano il Trasimeno, come la pesca, il tulle e il merletto e l’impagliatura dei fiaschi. Tutti mestieri legati idealmente dal motivo della “trama”.

In particolare a collaborare materialmente alla realizzazione del video sono stati la “Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno”, il “Museo della Pesca” di San Feliciano, il “Museo del Vetro” di Piegaro, la “Pro Loco di Isola Maggiore” e “Ars Panicalensis” di Panicale.

Alla cerimonia di venerdì prossimo prenderà parte anche una piccola delegazione dell’Unione dei Comuni.

“Le trame del lago” è uno dei due documentari che Geo&Geo ha dedicato agli otto comuni del Trasimeno nella primavera dello scorso anno.