A Città di Castello la Mostra del libro antico

La rassegna prosegue fino al 3 a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio

Al via da venerdì primo settembre a Città di Castello, nella dimora rinascimentale di palazzo Vitelli a Sant’Egidio, la 23/a Mostra del libro antico e della stampa antica, in programma fino a domenica 3 settembre.

La rassegna è organizzata dall’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio con il supporto del Comune di Città di Castello e il patrocinio della Regione Umbria: 40 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero, distribuiti in 35 stand, proporranno rarità della produzione libraria, dell’incisione e della cartografia provenienti da tutto il mondo.

Sabato 2, alle ore 9,30, sarà portata alla ribalta la storia della tradizione tipografica tifernate, attraverso la ricerca scientifica dalla professoressa Giovanna Zaganelli, ordinario di Semiotica del testo e direttrice del centro di studi internazionale sul Rinascimento dell’Università per stranieri di Perugia, sulle tipografie-editrici dislocate tra Ottocento e il Novecento a Città di Castello, che hanno fatto da culla alla nascita di un comparto divenuto poi punto di riferimento internazionale.

Nell’occasione sarà presentato il libro stampato dalla società Pliniana Editrice “Far parlare i numeri.

Libri di conti, registri, diari e altre forme di racconto quotidiano per una critica testuale delle testimonianze tipografico-economiche del tifernate”, che rientra nell’ambito della più ampia ricerca “Per una storia dei tipografi e librai: l’Alta Valle del Tevere”, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia.

La Mostra del libro antico e della stampa antica potrà essere visitata a ingresso libero a palazzo Vitelli a Sant’Egidio venerdì 1 settembre, dalle ore 14.00- 19.30, sabato 2 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 19.30 (con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione alla presenza delle autorità), e domenica 3 settembre dalle ore 9.30 alle ore 19.30.