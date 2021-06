XX Giugno, Perugia e il Trasimeno uniti nel ricordo del patriota Filippo Gasperi

Gli amministratori di Perugia, Magione e dell’area del Trasimeno si sono ritrovati a San Feliciano per la cerimonia commemorativa dei caduti del XX Giugno, dinanzi al monumento sul Lungolago Alicata e alla lapide del patriota Filippo Gasperi, il ventisettenne di San Feliciano che perse la vita a Perugia nel corso dell’insurrezione contro il potere papalino del 20 giugno 1859.

“Il legame tra Perugia e il nostro territorio – ha sottolineato il sindaco di Magione Giacomo Chiodini – si perde nella notte dei tempi e, come ci dimostra questa commemorazione, si fonda sulla vita vissuta da tante persone. Oggi, questo rapporto, che passa anche per una giornata così importante per Perugia e per l’Umbria come il 20 Giugno, si rinsalda e rinvigorisce, con uno sguardo nuovo verso il futuro”.