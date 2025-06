XX Giugno, Perugia celebra la sua storia. Proietti: “Giorno simbolico per la democrazia”

La città di Perugia ha celebrato questa mattina la ricorrenza del XX Giugno, giornata profondamente simbolica per la storia dell’Umbria e dell’Italia. Una memoria che unisce la commemorazione dei fatti del 1859 e del 1944, due momenti distinti ma legati dallo stesso desiderio di libertà e di giustizia.

Presente alla cerimonia la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme alle autorità civili e militari, ai rappresentanti delle istituzioni locali, del mondo della scuola e delle associazioni. Un momento collettivo di riflessione sulla memoria storica e sull’impegno democratico.

“Il XX giugno – ha dichiarato la Presidente Proietti – rappresenta per Perugia e per l’Umbria una data spartiacque: è il giorno in cui ricordiamo con rispetto e gratitudine chi ha sacrificato la propria vita per la libertà, ma è anche un giorno che parla al presente e al futuro. Il coraggio delle donne e degli uomini del 1859, come quello dei partigiani e dei civili del 1944, ci consegna una responsabilità: essere all’altezza della loro eredità, costruendo ogni giorno una Regione più giusta, coesa e consapevole del proprio ruolo nella democrazia repubblicana”.