Volontariato: Provincia di Perugia e Cesvol Umbria consolidano la collaborazione

I presidenti Proietti e Billi sottoscrivono nuovo accordo. “Il Cesvol un alleato fondamentale”

Provincia e Cesvol consolidano il rapporto di collaborazione.

Con la sottoscrizione di martedì pomeriggio dell’accordo da parte della presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti e del presidente del Cesvol Umbria – Centro servizi per il volontariato, Giancarlo Billi, si rafforza il legame che intercorre tra i due enti dal Duemila.

È infatti dal 31 marzo 2000 che Provincia e Cesvol collaborano nella realizzazione di numerose iniziative per la promozione dei servizi alla persona, con alti gradimenti da parte dei cittadini. Nel corso degli anni in particolare hanno siglato accordi finalizzati alla realizzazione dei progetti “Salute In-forma” e “Cesvol In-Forma” che hanno visto l’attivazione di uno Sportello di ascolto, informazione e orientamento per i cittadini sui temi, non solo inerenti la prevenzione e la promozione della salute, ma anche sui temi della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Alla luce di tutto questo, si è ritenuto di proseguire e rafforzare la collaborazione attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo che ha validità fino al 31 dicembre 2025.

“Vogliamo far rivivere la Provincia anche aprendo le sue porte – ha dichiarato la presidente Proietti al momento della sottoscrizione dell’atto -. Il volontariato sopperisce a tante carenze del nostro sistema e il Cesvol per noi è un alleato fondamentale. Grazie per non aver mai smesso di credere nella Provincia”.

Di volontà di riprendere il cammino ha parlato anche il consigliere provinciale delegato Moreno Landrini, intervenuto per conto di Anci.

“Tutte le associazioni di volontariato sono un anello di una catena straordinaria – ha detto -, ma c’è bisogno per loro della vicinanza e di un sostegno da parte delle istituzioni”.

In base all’accordo di martedì, Cesvol Umbria potrà quindi continuare a utilizzare lo spazio presso la propria sede di Perugia, in Piazza Italia, nei locali destinati alla informazione per i cittadini (Sportello del Cittadino/Urp) situati a piano terra del Palazzo provinciale. La Provincia, al fine di promuovere i progetti e veicolare efficacemente attività e iniziative, mette inoltre a disposizione del Centro i canali di comunicazione di cui dispone, tra i quali il proprio numero verde 800013474, il sito web istituzionale, i social network e l’informazione a mezzo stampa.

Dal canto suo il Cesvol, per la realizzazione dei progetti, si impegna a promuovere l’immagine della Provincia e ad ampliare la sfera dei servizi al cittadino sui temi della salute, nonché della solidarietà e della cittadinanza attiva.

La firma dell’accordo è avvenuta in apertura dei lavori del convegno “Il tempo ritrovato”, durante il quale sono stati presentati i risultati dell’indagine curata e promossa dal Cesvol Umbria sull’associazionismo della terza età.