Violenza sulle donne, tornano nelle piazze le clementine di Confagricoltura Donna

A sostegno dei Centri antiviolenza (Perugia, 25 novembre, Giornata internazionale)

La violenza sulle donne va fermata ora. Secondo i dati Istat una donna su tre, nel corso della vita, ha subito una forma di violenza: fisica, verbale o psicologica. Si tratta di un’escalation senza fine, che riguarda tutti a prescindere dal contesto economico e culturale, con declinazioni sempre diverse all’interno delle mura domestiche, familiari e lavorative. E gli ultimi fatti di cronaca, anche tragici, sono lì a dimostrarlo.

Anche quest’anno, per l’undicesimo anno consecutivo, Perugia e altre città italiane si colorano di arancio per l’iniziativa “Clementine antiviolenza”, progetto di Confagricoltura Donna nato per celebrare il 25 novembre: la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere.

A Perugia Confagricoltura Donna e Soroptimist saranno presenti sabato in Piazza della Repubblica dalle ore 9 alle 13:30 con le clementine simbolo della campagna dell’ONU “Orange the world.

Il ricavato, dalla vendita delle clementine, verrà consegnato al Centro “Libera…mente” di Perugia che accoglie le donne vittime di violenza.