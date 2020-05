Verso lo stop della ‘zona rossa’ a Giove

“Dopo un lungo colloquio con la Presidente Donatella Tesei, con la quale peraltro ho mantenuto in questi giorni contatti quotidiani, analizzando i dati in suo possesso, sembra non vi siano più le condizioni per una proroga delle restrizioni, per cui speriamo tra qualche ora di poter scrivere la parola fine sulla vicenda relativa alla zona di Giove”.