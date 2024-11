Usl Umbria 1, riapre il bar dell’ospedale di Assisi

Assisi, 3 novembre 2024 – Lunedì 4 novembre riapre il bar situato all’interno dell’ospedale di Assisi. Sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,30.

Il bar era stato chiuso durante il covid e – una volta passata la fase emergenziale – l’Usl Umbria 1 ha lavorato da alcuni mesi per raggiungere l’obiettivo di riaprire un servizio di interesse per l’utenza, per l’ospedale e per le persone che ci lavorano. Il bar è stato dato in concessione alla ditta Bastia Bevande Distribuzione srl.