Unione Comuni Trasimeno: ai nastri di partenza i Centri di aggregazione giovanili

Dal 26 febbraio al 1° marzo Feste di carnevale diffuse per fare promozione e informazione sulle politiche giovanili e familiari

Tutto pronto per l’inizio delle attività dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG), gli spazi aggregativi per i giovani del Trasimeno. Lo rende noto l’Unione dei Comuni del Trasimeno.

I servizi e le attività presso i Cag sono gratuiti per tutti i giovani dell’area del Trasimeno e spaziano dalla didattica, alla formazione, dalla mediazione familiare, fino alla musica, lettura, e tante altre attività di inclusione sociale.

Sono ubicati a Tavernelle (per i giovani di Panicale, Piegaro e Paciano); Castiglione del Lago (per i giovani di Castiglione del Lago e Città della Pieve); Tuoro sul Trasimeno (per i giovani di Tuoro, Magione e Passignano). Le attività si svolgono in orari pomeridiani dal lunedì al venerdì.

Intanto il primo appuntamento “unitario” per i giovani dei comuni lacustri è rappresentato dai festeggiamenti per il carnevale. Con gli operatori di Polis Cooperativa Sociale e Frontiera Lavoro, feste di carnevale sono state promosse a Piegaro presso il Museo del vetro (il 26 febbraio dalle 15 alle 18), a Paciano presso la palestra comunale e a San Feliciano presso il parco giochi del lungolago (il 27 febbraio), a Castiglione del Lago presso il parco giochi in Via Carducci e Passignano presso il parco Il Pidocchietto (il 28); a Tavernelle presso i Giardinetti Berardo Berardi e a Tuoro presso il Parco giochi Il Sodo (il 1° marzo).

Saranno occasioni, secondo quanto riferisce l’Unione dei Comuni, per le famiglie di ricevere tutte le informazioni sul progetto di politiche giovanili e familiari dell’Unione dei Comuni.

Il progetto, del valore complessivo di 1 milione di euro, è finanziato attraverso risorse europee, comprende anche le politiche di affido familiare e mediazione culturale. Ed è realizzato all’interno della strategia dell’Unione dei Comuni del Trasimeno: ITI Trasimeno, Asse III, Fondo Sociale Europeo – Inclusione Sociale.