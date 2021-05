‘Un’idea per la vita’ dona all’ospedale di Assisi creme del progetto ‘Insieme a te con il cuore’

L’Associazione di volontariato ‘Un’idea per la vita Onlus’ ha donato ai pazienti dell’ospedale di Assisi, che dovranno iniziare il trattamento chemioterapico, una crema total body a base di latte d’asina e bava di lumaca, nell’ambito del progetto ‘Insieme a te con il cuore’. La cerimonia di consegna è avvenuta venerdì 21 maggio alla presenza del personale dell’Ospedale di Assisi, le dottoresse Cecilia Montefusco, dirigente Direzione medica, Francesca Cenci, dirigente medico Centro Donna, Roberta Cherubini, dirigente medico Oncologia, e delle infermiere Anna Venza, Tiziana Cortazza e Maria Villa, Melissa Bini (Poliambulatori e Oncologia). Presenti, inoltre, Laura Cartocci ed Euro Sereni, rispettivamente presidente e consigliere del direttivo della onlus, ed Elisa Chiatti, madrina della stessa onlus e referente per ‘Dermorevita’, marchio di proprietà della Naturalmente srl, azienda produttrice delle creme certificate biologiche.

“La nostra associazione – ha spiegato Cartocci – vuole dimostrare la vicinanza ai pazienti oncologici in un momento della vita ancora più difficile a causa della pandemia. Vogliamo ringraziare per la sua generosità Naturalmente srl che ha fornito queste creme che grazie all’azione combinata di estratto di bacche di goji, estratto di malva biologico e allantoina, prevengono le possibili tossicità cutanee legate alla terapia”.

“Un’idea per la vita onlus – ha precisato Cartocci – è una giovane associazione senza scopo di lucro che si propone di diffondere l’importanza della prevenzione della malattia e promuove una rete di sostegno e informazione destinata ai malati oncologici e alle loro famiglie”. “L’unico e primario obiettivo della nostra associazione – ha aggiunto Cartocci – è la solidarietà in tutte le sue forme. Attraverso l’attività di beneficenza supportiamo tutte quelle persone che vivono un momento particolare della vita a causa di una malattia oncologica. Crediamo anche noi nell’umanizzazione delle cure e con questo semplice gesto vogliamo far sapere ai pazienti che non sono soli”.

“Il progetto ‘Insieme a te con il cuore’ – ha concluso Cartocci – proseguirà anche presso altre strutture ospedaliere della provincia di Perugia”.