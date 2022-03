“Umbria terra del bello e del buono”

Lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo all’Expo di Dubai.

“I nostri paesaggi sono il nostro bello ma insieme a questi c’è una terra antica, dai tanti saperi, un insieme di culture che la rende anche forte. La nostra è una terra del dialogo e della pace. Quei saperi – ha sottolineato Tesei – continuano anche oggi con processi d’innovazione e ricerca, con la tecnologia, con start-up che stanno crescendo e rappresentano il futuro. Tutto questo coniugato con alcuni elementi fondamentali che poi danno l’armonia di questa regione. La sostenibilità, un concetto che stiamo declinando in tutti i nostri settori, dall’ambiente all’agricoltura, dall’artigianato all’industria, a tutte quelle che sono le arti e l’economia della regione. Vogliamo dimostrare che in Umbria si può fare impresa di alto livello grazie a questi saperi che si rendono più forti e si propagano attraverso le nostre Università. Anche attraverso i messaggi che caratterizzano la nostra regione, quelli di armonia, di bello e di buono e di dialogo che può far vivere anche al mondo. Questa è infatti la terra di San Francesco, custode del Creato, il quale ci ha invitato a custodirla e a consegnarla alla generazioni future. In un percorso di modernità, innovazione e tecnologia che può essere coniugata con questo concetto. C’è poi San Benedetto, patrono d’Europa, e lì c’è la completezza del mistico al quale si unisce il lavoro dell’uomo. Attraverso la vetrina dell’Expo vogliamo dimostrare tutto questo”.