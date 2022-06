Umbria Film Festival: Peppe Servillo e i Solis String Quartet in concerto

Appuntamento a Montone il 10 luglio

Si avvicina la 26esima edizione dell’Umbria Film Festival. Dal 6 al 10 luglio nel borgo di Montone tanti appuntamenti dedicati al meglio della cultura cinematografica internazionale, arricchiti da eventi collaterali come l’inaugurazione della mostra celebrativa dei 25 anni di Festival, concerti, tavole rotonde, la seconda edizione di Amarcorti e l’attesissima cerimonia di consegna delle chiavi della città di Montone a Stanley Tucci.

Nel programma di domenica 10 luglio, alle 18 in Piazza San Francesco, Peppe Servillo e i Solis String Quartet si esibiranno in concerto con lo spettacolo musicale Carosonamente, dedicato al cantautore e compositore Renato Carosone.

Carosonamente, nuovo album di Peppe Servillo & Solis String Quartet, celebra la figura del Maestro Carosone messa in luce non solo con i suoi maggiori successi, ma anche per quella sua straordinaria capacità, in pieno Dopoguerra, di prendere la vita con un animo ironico e divertente, divertito di cantare l’amore con un’eleganza e uno stile che solo Carosone è stato capace di inventarsi e trasmettere al suo amatissimo pubblico.

Il borgo arietano ospita un concerto unico non solo per l’interpretazione dell’attore e cantante Peppe Servillo, ma anche per il talento musicale dei Solis String Quartet che accompagneranno la voce con violini, viola, cello e chitarra.

Curiosità

Peppe Servillo, artista poliedrico che nella sua carriera spazia dalla musica alla recitazione, dal

grande schermo ai palcoscenici teatrali, debutta con gli Avion Travel nel 1980 e la sua storia artistica coincide in gran parte con quella del gruppo. Trent’anni di carriera e moltissimi album che hanno conquistato importanti riconoscimenti come la vittoria, nel 2000, al Festival di Sanremo con il brano Sentimento, oltre ad aggiudicarsi il premio della giuria di qualità per la musica e l’arrangiamento. Di pari passo alla carriera musicale, anche quella attoriale sia per il piccolo che per il grande schermo. Ha lavorato con importanti registi come Edoardo De Angelis nel film Indivisibili nel 2016 e i Manetti Bros in Paura 3D e Song’e Napule. Da marzo 2013 è in tournè teatrale assieme al fratello Toni con la commedia di Eduardo De Filippo Le voci di dentro mentre nel 2015 è di nuovo a teatro con il fratello Toni ed i Solis String Quartet con lo spettacolo La parola canta, un concerto, un reading, un recital che celebra Napoli attraverso poesia e canzone.

Il Solis String Quartet è un progetto musicale nato nel 1991 dall’incontro di 4 musicisti, compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna (Violino), Gerardo Morrone (Viola), Luigi De Maio (Violino) Antonio Di Francia (Cello). Hanno partecipato più volte al Festival della Canzone Italiana, portando sul palco i loro arrangiamenti e lo stile inconfondibile che contraddistingue la loro produzione: la capacità di mescolare la tradizione classica con il jazz, world music, pop e musica contemporanea. Vantano numerose collaborazioni con nomi illustri della scena internazionale e italiana.