Umbria: energia, nuovi responsabili per gli “spazi Enel”. Innovazione e sostenibilità per i cittadini

Nuovi responsabili gli Spazi Enel dell’Umbria nell’ambito di un’azione che vede Enel Energia impegnata per essere sempre più vicina ai cittadini. I nuovi team leader dei punti commerciali della società del Gruppo Enel, tra i leader del mercato libero di energia elettrica e gas, sono: Samuele Sorbino a Perugia, in via del Tabacchificio 26; Rita Scarabottini a Terni, in via Turati 22/H; Federica Moriconi a Foligno, in via Palombaro 13/A.

Tutti i nuovi responsabili hanno esperienza nell’area commerciale dell’Azienda dove hanno fatto un percorso professionale importante, con un’attenzione particolare ai clienti, alla sostenibilità e all’innovazione. Presso gli Spazi Enel, i team leader guidano gruppi dinamici e preparati di consulenti pronti a fornire assistenza per le forniture di elettricità o gas, opportunità di risparmio in bolletta e di efficienza energetica. La sicurezza dei clienti e del personale resta al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel, che sono affiancati dai canali di contatto digitali e telefonici, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it.

Agli Spazi Enel i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas), a partire dalla nuova “Scegli Oggi” che blocca il prezzo delle componenti materie prime elettricità o gas per 24 mesi.

Gli Spazi Enel fanno parte di una rete capillare di punti fisici distribuiti su tutto il territorio (https://www.enel.it/spazio-enel/) ed in Umbria complessivamente vi sono quasi 30 punti commerciali tra diretti con personale Enel Energia ed indiretti gestiti da imprenditori partner. Il responsabile degli Spazi Enel diretti dell’Umbria è Attilio Infantino e quella degli Spazi Enel Partner è Daniela Canna, mentre il responsabile Enel Energia per l’Umbria è Alessandro Saldicco ed il capo area centro Italia Enel Energia è Francesco Carelli.