Le microimprese ripartono grazie al sostegno del GAL Media Valle del Tevere

Richiesti più di 3 milioni di euro per lo sviluppo e la creazione di attività extra-agricole nei settori commercio, artigianato, turismo, servizi e innovazione tecnologica

Si è chiuso lo scorso 23 maggio la seconda edizione del bando del GAL Media Valle del Tevere rivolto alle imprese extra agricole dei settori commercio, artigianato, turismo, servizi e innovazione tecnologica.

Dopo una prima edizione che ha portato al finanziamento di 17 microimprese, per un totale di poco meno di 1 milione di euro d’ investimento pubblico, la risposta delle imprese del territorio alla seconda edizione del bando è stata estremamente positiva.

Sono infatti ben 62 le istanze pervenute al GAL Media Valle del Tevere, superando di gran lunga le più rosee aspettative al riguardo.

“Questo dato è un segnale estremamente incoraggiante -ha dichiarato il presidente Eridano Liberti – ci indica che le piccole imprese del nostro territorio reagiscono dopo il periodo pandemico, rispondendo con fiducia ed entusiasmo alle sfide del futuro. C’è una forte spinta a creare impresa ed ad innovare, e il GAL Media Valle del Tevere ha da sempre lavorato per accogliere e rispondere ai bisogni delle piccole realtà produttive presenti nella nostra area. Da sempre le piccole imprese rappresentato il tessuto connettivo più importante per la realtà socio economica del nostro territorio e nel periodo fortemente critico che stiamo vivendo, l’attenzione rivolta all’iniziativa del GAL Media valle del Tevere evidenzia una vitalità e una reattività importante soprattutto da parte dei giovani imprenditori.”

Attualmente, lo stanziamento economico previsto è pari a circa 1 milione di euro, ma in considerazione del numero di istanze pervenute e della qualità progettuale espressa, il Consiglio Direttivo del GAL Media Valle del Tevere si impegna fin da ora ad aumentare il sostegno economico. L’obbiettivo è quello di poter affiancare il maggior numero di piccole imprese e di arrivare al contempo ad una maggiore efficacia della spesa pubblica.

La distribuzione delle imprese candidate a finanziamento risulta essere capillare in tutta l’area della Media Valle del Tevere, con una maggior concentrazione nei comuni di Assisi e Todi, in modo particolare per il settore del turismo rurale.