Umbertide: avviso rivolto agli esercizi commerciali per i buoni spesa. Per le adesioni c’è tempo fino al 15 gennaio

Il Comune di Umbertide ricorda che è pubblicato dalla scorso 5 gennaio l’avviso rivolto agli esercizi commerciali di prodotti alimentari o di prima necessità al fine di costituire un elenco per l’accettazione dei buoni spesa che, come avvenuto già nella prima fase dell’erogazione dei buoni, sia il più possibile capillare nell’intero territorio comunale.

Possono presentare istanza di adesione all’iniziativa, le ditte con sede/unità locale a Umbertide e iscritti presso la Camera di Commercio con i codici Ateco inseriti nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Umbertide e all’Albo Pretorio online dell’ente.

Gli esercizi commerciali interessati potranno dichiarare di aderire all’iniziativa, mediante compilazione del modulo reso disponibile su apposita piattaforma SICARE, accessibile tramite il sito internet del Comune di Umbertide www.comune.umbertide.pg.it. L’adesione dovrà contenere copia del documento di identità del legale rappresentante e dovrà essere inviata entro le ore 23.00 di venerdì 15 gennaio 2021.

Per quanto riguarda la presentazione da parte dei cittadini delle domande per accedere ai buoni, si ricorda che possono essere presentate in via telematica tramite piattaforma SICARE entro e non oltre le 23 del 15 gennaio. Tutte le informazioni e i chiarimenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Umbertide. Si ricorda che per le dovute spiegazioni sono disponibili i numeri 0759419276 (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00) o 3427513005 (dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00).