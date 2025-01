Ultimati i lavori sul plesso scolastico di Giano dell’Umbria

La soddisfazione del Comune



(Cittadino e Provincia) – Giano dell’Umbria, 2 gennaio ‘25 – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di efficientamento energetico sulla scuola di Giano dell’Umbria, per un importo complessivo di 50 mila euro, a valere su fondi Pnrr.

“Gli interventi sono stati ultimati nei giorni di sospensione delle attività didattiche per la pausa natalizia – spiega l’assessore ai lavori pubblici ed edilizia scolastica, Jacopo Barbarito – e sono consistiti, come anticipato al momento dell’appalto, nella sostituzione degli infissi, nel ricambio dell’illuminazione delle aule, nella sostituzione del portone di ingresso della scuola, nonché altri interventi sulla rete impiantistica. Tutto questo comporterà risparmi sui costi energetici per l’ente, un ambiente più confortevole per i bambini e il personale scolastico e una struttura sempre più al passo con i tempi, sanando le criticità che si erano manifestate in questi ultimi anni, vista la vetustà di impianti, infissi e sorgenti luminose. Ringrazio a nome di tutta la giunta la ditta che ha eseguito i lavori per l’ottima gestione dell’appalto, il personale dell’ufficio tecnico-manutentivo del Comune e il dirigente dell’istituto scolastico, per la piena sinergia attuata nel cronoprogramma dei lavori, condiviso nelle scorse settimane grazie anche al supporto dell’assessore all’istruzione, Isabella Bartoloni”.