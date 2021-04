Coronavirus: numeri ancora in discesa. 105 i nuovi positivi

Ancora dati incoraggianti nelle ultime 24 ore per quanto riguarda la pandemia in Umbria, dove sono in discesa i numeri relativi ai nuovi contagi, agli attualmente positivi e, anche se di poco, ai ricoveri. Scende anche il tasso di positività. Si registrano però altri tre morti. Secondo i dati della Regione aggiornati al 24 aprile, i nuovi contagi accertati nell’ultimo giorno sono 105. I guariti sono 159 e i positivi scendono a 3.066 (57 in meno di ieri). I pazienti ricoverati sono 222 (uno in meno di ieri), di cui 34 (due in meno) in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 5.260 test antigenici e 2.786 tamponi molecolari. Il tasso di positività complessivo è 1,3 per cento (ieri 1,9). Quello relativo ai soli molecolari è 3,76 (era 5,57).