Torna il contest ‘Colori d’autunno, il foliage della vite del Sagrantino’

Il challenge fotografico de La Strada del Sagrantino è giunto all’XI edizione. Per gli amanti della fotografia dal primo novembre al 9 dicembre la sfida su Instagram

Immortalare i paesaggi disegnati dai vitigni di Sagrantino e cogliere le sfumature che assumono in questo particolare periodo dell’anno. Torna anche quest’anno, per la sua undicesima edizione, il challenge fotografico ‘Colori d’autunno, il foliage della vite del Sagrantino’, promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino e in scena da martedì primo novembre a venerdì 9 dicembre tra Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Castel Ritaldi. Territori che fanno parte della zona di produzione dei vini della denominazione Montefalco Doc e Montefalco Dogc, le cui colline e campagne sono uno spettacolo mozzafiato in questa stagione. La sfida fotografica è aperta a tutti gli appassionati di fotografia che possono utilizzare qualunque dispositivo digitale, dalla macchina fotografica agli smartphone. Per partecipare al contest è necessario postare gli scatti realizzati sul proprio profilo Instagram e inserire, in ogni foto pubblicata, entrambi i tag #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino. Al termine della sfida saranno decretate vincitrici le tre foto con il maggior numero di voti ottenuti sul social e i loro autori riceveranno in omaggio una selezione di vini della denominazione Montefalco.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione La Strada del Sagrantino: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.