Tesei: “Tornare subito alla sanità territoriale”. E sul Recovery Fund fermo no alle impostazioni centralistiche

La Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, torna a parlare con forza e decisione sul tema della sanità territoriale. In occasione di un’audizione in Commissione sul Recovery Fund in Senato, la Governatrice dell’Umbria ha ribadito il suo pensiero in merito, sottolineando come

“Bisogna tornare alla sanità territoriale: non possiamo pensare di far tornare gli ospedali in stato di emergenza, le persone vanno curate a casa, nel proprio domicilio, per curare il Covid”.

Sul Recovery Fund, come Conferenza delle Regioni, Tesei ha ribadito: