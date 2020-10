Tesei: “Situazione seria, serve responsabilità”. La Presidente annuncia che verrà ampliata la capacità di risposta della rete ospedaliera

“La situazione del contagio Covid in Umbria è seria e va affrontata con senso di responsabilità da parte di tutti”.

Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei facendo il punto in una conferenza stampa.

“Ho chiesto l’attivazione di un Tavolo con le prefetture e Anci per mettere in campo tutte le misure per contrastare assembramenti ed evitare il dilagare della pandemia”.

La presidente ha annunciato altre due ordinanze per “ampliare la capacità di risposta della rete ospedaliera regionale” per garantire “la giusta risposta sanitaria” anche per le patologie non Covid. Coinvolgendo gli ospedali di Spoleto e Pantalla nell’assistenza dei pazienti legati al coronavirus, oltre a quelli di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello.