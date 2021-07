Terremoto a Norcia: le parole del sindaco

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, commenta le due scosse che si sono registrate oggi a un paio di chilometri dal centro storico.

“Ogni volta che c’è una scossa di terremoto la paura risale dallo stomaco, ma al tempo stesso nella cittadinanza e anche nei turisti è subentrata la consapevolezza che la città è in sicurezza. La più forte è stata avvertita soprattutto da chi si trovava dentro i container che con il tremare della terra provocano dei rumori, ha raccontato Alemanno, dobbiamo conviverci in queste zone, aggiunge”.

“Da noi – ha detto il sindaco – non è un’eccezione, è importante che non succeda nulla a cose e persone”. “La messa in sicurezza, gli edifici recuperati e le casette Sae garantiscono la staticità delle strutture e sono di grande aiuto per affrontare questi eventi”, ha concluso.