Assisi, Suoni Controvento: altri due concerti importanti in cartellone. Altri due concerti in cartellone a settembre per la quinta edizione di Suoni Controvento ad Assisi arriva il “Blues Rock & Love Tour” del carismatico Matthew Lee a Montefalco Serena Brancale in trio con Domenico Sanna e Dario Panza con il suo “Vita da artista live”

A pochi giorni dall’inizio della quinta edizione, il festival estivo di arti performative Suoni Controvento, promosso da AUCMA e in scena in Umbria dal 23 luglio al 12 settembre, annuncia altri due appuntamenti che si aggiungono al già ricco cartellone, che vedranno protagonisti due artisti d’eccellenza del panorama musicale italiano, Matthew Lee e Serena Brancale.

Venerdì 10 settembre alle ore 21.00 sarà piazza della Chiesa Nuova ad Assisi a ospitare una tappa del “Blues Rock & Love Tour” di Matthew Lee in una speciale performance in piano solo. Carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale, Matthew è un artista unico che rappresenta l’orgoglio dello spirito rock’n’roll e swing, nonché della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni Cinquanta a stelle e strisce che trova il suo spazio tra il virtuosismo di Liberace, l’anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il funambolico pianismo di Renato Carosone.

Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e sette album pubblicati (l’ultimo dei quali, “Rock & Love”, pubblicato per Decca / Universal nel 2020). Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le sue performance e show di altissimo livello, in grado di infiammare le platee, anche solo in una manciata di minuti. Evento in collaborazione con il Comune della Città di Assisi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Sabato 11 settembre alle ore 18.00 ai Vigneti Arnaldo Caprai di Montefalco sarà invece la volta di Serena Brancale con il suo “Vita da artista live”. Dopo numerose esperienze live in Italia e all’Estero (BlueNote, Bulgari in Tokyo, Istituto Italiano di New York, Bangkok, Jakarta), la cantante polistrumentista fonde sul palco soul e pop, proponendo un repertorio tra il suo primo disco “Gallaggiare” (Warnerr Music) al suo ultimo “Vita D’Artista”.

Il concerto si sviluppa in trio con Domenico Sanna e Dario Panza, straordinari musicisti con i quali Serena condivide concerti e progetti discografici, e durante cui si cimenta in reinterpretazioni di cover con l’utilizzo di loop e batteria. Oltre un’ora di live, sperimentazione, interplay e accenni alla tradizione italiana. Apertura prevendite a breve su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Due le anteprime che andranno in scena quest’anno in attesa del taglio del nastro del Festival

La prima domenica 18 luglio alle ore 15.00 alle Marcite di Norcia con il format “Libri in cammino” che vedrà protagonista della passeggiata letteraria Chiara Mezzalama che dialogherà con Emanuela Bonchino e Andrea Luccioli sul suo libro “Dopo la pioggia” (edizioni e/o, Collana Dal Mondo). Sentiero: luogo di ritrovo Piazza San Benedetto a Norcia.

Uscendo dalle mura cittadine, al visitatore si presenta un’ampia zona di un colore verde intenso: campi irrorati costantemente e regolarmente da un sistema capillare di canali grandi e piccoli che riscaldano le colture dal gelo invernale e le raffreddano dall’arsura estiva. Condizioni particolari che hanno permesso lo sviluppo della fiorente agricoltura nursina, testimoniata nelle marcite dai resti di ben sette mulini ad acqua. Distanza: 4 km – Dislivello: 50 mt. L’evento si realizza in collaborazione con UmbriaLibri, La Mulattiera e il Comune di Norcia. Info e prenotazioni: info@lamulattiera.it

La seconda giovedì 22 luglio (ore 17.30) anteprima del Festival a Palazzo Ducale di Gubbio dove si terrà l’incontro “Condividiamo Cultura. Verso un turismo lento e sostenibile”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e della direttrice di Palazzo Ducale di Gubbio Paola Mercurelli, sono previsti interventi di Roberto Morroni (assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria), Cristina Colaiacovo (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), Luca Dal Pozzolo (Fondazione Fitzcarraldo), Simone Fittucia (presidente Federalberghi Umbria), Fabio Rossi (presidente Confagricoltura Umbria), Daniele Invernizzi (presidente EV-Now). Modera Paolo Morbidoni (coordinatore delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Italia).

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV. Seguirà aperitivo offerto da Confagricoltura Umbria e un concerto realizzato in collaborazione con la Direzione Generale dei Musei dell’Umbria, che vedrà in scena Fabrizio Poggi ed Enrico Pesce con una tappa del loro “Hope tour live”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.