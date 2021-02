Suor Maria Rosa Bernardinis riconfermata Priora del Monastero Santa Rita da Cascia. “Sui passi di Santa Rita, continuiamo a servire il Signore nei tanti prossimi che ci circondano”

Con piena maggioranza di voti, Suor Maria Rosa Bernardinis è stata oggi riconfermata dalle sue consorelle e alla presenza del Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, Padre Alejandro Moral Anton, nel ruolo di Priora del Monastero Santa Rita di Cascia, che guiderà anche per i prossimi quattro anni. Nata nel 1958 ad Udine, la Madre vive come monaca di vita contemplativa da oltre trent’anni nel monastero in cui Santa Rita ha trascorso 40 anni, fino alla morte nel 1457. Ora, si dice ben pronta a condurre la comunità composta da 24 claustrali per il suo secondo mandato consecutivo, che parte sotto una buona stella. Inoltre, la Madre ha colto l’occasione dell’odierna ricorrenza della prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana per lanciare il suo messaggio alle donne e agli uomini e alle istituzioni del mondo.