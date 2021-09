Stadio Curi: il comune conferma l’impegno per la manutenzione

Con uno sguardo al futuro

Il comune di Perugia ribadisce il proprio impegno sullo stadio Curi, struttura storica della città e simbolo dello sport del capoluogo umbro, nei confronti del quale continuerà a garantire tutte le opere di manutenzione che dovessero rendersi necessarie per consentire all’utenza di usufruire dello stesso in piena sicurezza”. E’ quanto sottolinea l’ente in una nota. Alla luce della vetustà dell’impianto – prosegue la nota – è stato costante e continuo l’impegno economico da parte dell’ente proprietario per garantire la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dello stesso. Ciò si è intensificato dal settembre 2019 quando la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha valutato l’esecuzione di indagini strumentali sulle strutture dello stadio”.