Spopolamento aree montane, Gal Valle Umbra e Sibillini chiama a raccolta Alpi e Appennini per discutere di strategie comuni

‘Vivere la montagna’ il titolo del Laboratorio di approfondimento – L’appuntamento a Foligno giovedì 5 e venerdì 6 ottobre

Favorire un confronto tra i diversi territori alpini e appenninici, nei quali da anni le politiche di sviluppo locale agiscono per contrastare e combattere il progressivo processo di spopolamento e abbandono. Con questo ambizioso obiettivo il Gal Valle Umbra e Sibillini ha organizzato giovedì 5 e venerdì 6 ottobre a Foligno un Laboratorio di approfondimento dal titolo ‘Vivere la montagna’, chiamando a raccolta realtà di diverse parti d’Italia per un dibattito serrato e costruttivo. Nell’iniziativa sono infatti coinvolti Gal di zone montane alpine (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia) e della dorsale appenninica (Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Basilicata) e questo favorirà lo scambio di conoscenze, esperienze di successo e buone pratiche con la volontà di individuare elementi di replicabilità da esportare e implementare in altre realtà montane. Quartier generale dell’evento seminaristico sarà il Guesia Village Hotel & Spa dove i lavori si apriranno giovedì 5 ottobre alle 10 con una riunione tecnica plenaria a cui saranno presenti Pietro Bellini e David Fongoli, rispettivamente presidente e direttore del Gal Valle Umbra e Sibillini; Prof. Gaetano Martino, direttore della Facoltà di Agraria di Perugia; Raffaella Di Napoli, Task force LEADER per Rete Rurale Nazionale, Prof. Mauro Pascolini Università di Udine e capofila del progetto ‘PRIN MIND’; e Franco Garofalo dell’ Autorità di gestione PSR 2014-2022 Umbria.

Cuore della due giorni saranno le attività laboratoriali dei 4 gruppi di lavoro che, nel pomeriggio del 5 e nella mattina del 6 ottobre, affronteranno rispettivamente i seguenti focus: Vivibilità e benessere sociale attraverso il mantenimento dei servizi di base per la popolazione; Modelli di governance e politiche di sviluppo della risorsa turistica nelle aree montane marginali; Agricoltura, agroalimentare e comunità del cibo: il ruolo dei sistemi produttivi nelle aree montane; Modelli di mobilità sostenibile ed inclusiva per rafforzare la fruibilità e vitalità delle aree montane.

Di grande interesse saranno i casi studio che verranno presentati nei Tavoli tematici, arricchiti da testimonianze di chi nelle aree montante già è riuscito ad implementare modelli virtuosi di sviluppo e vitalità dei territori. Ogni tavolo tematico, al termine delle due sessioni di lavoro, restituirà alla platea i risultati dell’elaborazione.

A concludere l’evento, venerdì 6 a partire dalle 15, si terrà un convegno durante il quale saranno presentati i risultati del Laboratorio alla presenza di istituzioni, associazioni, autorità di gestione, enti di ricerca e altri stakeholder. Tra questi, oltre al Gal Valle Umbra e Sibillini e a Rete Nazionale, anche Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno, Roberto Morroni, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, Guido Castelli, Commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, e Marco Squarta, Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Il convegno rappresenterà il punto di partenza per approfondimenti e riflessioni sulle strategie volte a risolvere le criticità dei territori montani e per favorire nuove idee volte valorizzare della ‘risorsa montagna’, ponendola sullo stesso piano delle risorse economiche, ambientali e sociali dei territori sostenibili.

Per maggiori informazioni si possono visitare il sito e la pagina Facebook del Gal Valle Umbra e Sibillini. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 ottobre.