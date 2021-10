SPIn Off – Situazioni possibili in officine Fratti: arriva l’esposizione “3 Designer”

All’interno degli spazi di Officine Fratti a Perugia troveranno posto le opere di tre brillanti designer italiani: Matteo Di Ciommo, Tommaso Lucarini e Luca Binaglia. Previsto anche il tour “La città del cambiamento: la Perugia dell’Ottocento”

È alle porte un nuovo venerdì scandito dalle attività di SPIn Off – SITUAZIONI POSSIBILI IN OFFICINE FRATTI il ciclo di eventi culturali nato da esigenze di rigenerazione urbana e rete territoriale e diviso in tre sezioni: talk e mostre e tour della città di Perugia vista attraverso una prospettiva inedita e mai banale.

In occasione di venerdì 15 ottobre, il terzo dei quattro venerdì dedicato agli appuntamenti culturali, in Officine Fratti si rinnovano pertanto le attività sono organizzate nell’ambito del progetto “RiGenerazione – giovani mestieri creativi” e sono destinate a portare una ventata di freschezza attraverso un approccio dall’alto valore culturale al tempo stesso smart e mai banale.

Ecco nel dettaglio il programma di venerdì 15 ottobre.

Venerdì 15 ottobre si terrà l’inaugurazione della terza mostra di questo ciclo che resterà visitabile ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 21, fino al 31 ottobre. Il titolo della nuova esposizione è “3 DESIGNER”. All’interno degli spazi di Officine Fratti troveranno posto le opere di tre brillanti designer italiani: Matteo Di Ciommo, artista e designer classe 1987, le cui opere racchiudono scultura, architettura e artigianalità; Tommaso Lucarini, designer toscano con una formazione tra Finlandia, New York e Firenze, fondatore del TIPSTUDIO di Firenze; Luca Binaglia, designer perugino che dal 2008 progetta e si occupa di design sia in ambito industriale che in ambito artigianale, prendendo ispirazione dagli splendidi paesaggi dell’Umbria, regione che ospita il suo studio.

Durante il vernissage del 15 ottobre è previsto l’incontro con gli artisti, un aperitivo in musica alle ore 19.

Sempre per venerdì 15 ottobre è previsto il tour “LA CITTÀ DEL CAMBIAMENTO: LA PERUGIA DELL’OTTOCENTO”, dalle 15.30 alle 18.30. Una visita guidata alla scoperta dei luoghi della città che hanno subito una trasformazione nel corso del XIX Secolo. Potranno aderire alla visita guidata un massimo di 20 persone, la cui presenza deve essere comunicata entro e non oltre mercoledì 13 ottobre. Il tour partirà dallo spazio antistante l’Hotel Brufani e si concluderà presso la sede di Officine Fratti, dove sarà servito un aperitivo.