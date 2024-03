Sina Hotels Express, da Roma a Perugia per gli anniversari del Sina Brufani e del Sina Bernini Bristol

Sabato 16 marzo partirà il treno dalla capitale e arriverà nel capoluogo umbro dove il Sina Brufani ospiterà una cena di gala

Un cammino iniziato a soli dieci anni di distanza l’uno dall’altro, un percorso di crescita parallelo in due contesti totalmente diversi: il Sina Bernini Bristol di Roma e il Sina Brufani di Perugia, attualmente gioielli di gran valore nella collezione Sina hotels, in questo 2024 celebrano rispettivamente il 150° ed il 140° anniversario dalla loro inaugurazione.

Un traguardo importante per il quale è stata organizzata una celebrazione molto speciale. La proprietà ha deciso infatti di festeggiare i due compleanni onorando il territorio italiano con un evento unico, il ‘Sina Hotels Express’, volto a far scoprire le meraviglie dei territori italiani tra Roma e Perugia in puro stile Sina e con grande attenzione al tema del Made in Italy, Il tutto allo scopo di dare solennità alla storia dei due alberghi che, fin dalla loro apertura si sono rapidamente affermati come punti di riferimento dell’accoglienza di lusso fino a entrare nella collezione di Sina Hotels, tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 del XX secolo. Il Sina Brufani, unico cinque stelle di Perugia, domina il centro storico di Perugia con la sua vista panoramica sulle verdi valli dell’Umbria; il Sina Bernini Bristol domina Piazza Barberini vantando una posizione strategica nel crocevia della Roma Barocca e quella onirica e sfrenata della Dolce Vita. L’evento Sina Hotels Express si svolgerà dal 15 al 17 marzo e debutterà con una cena panoramica presso ‘Il Vizio’, ristorante all’ottavo piano del Sina Bernini Bristol, il più alto nel centro storico della Città Eterna. La mattina successiva, dopo il pernottamento in hotel, Sina Hotels ospiterà i suoi Ospiti a bordo dell’esclusivo treno d’epoca ‘Arlecchino’, grazie alla proficua partnership con la Fondazione FS Italiane, nata per custodire e gestire il vasto patrimonio storico delle Ferrovie dello Stato Italiane. L’‘Arlecchino’, meticolosamente riportato al suo antico splendore e battezzato per l’occasione ‘Sina Hotels Express’, partirà da Roma alla volta di Perugia, dove avrà luogo una memorabile cena di gala al Sina Brufani. Questo evento, in cui ogni dettaglio dell’itinerario è stato attentamente selezionato e curato, vuole anche onorare l’impegno di Sina Hotels nei confronti del Made in Italy in tutte le sue declinazioni: tra le eccellenze coinvolte vi è la maison Brunello Cucinelli, che aprirà le porte del suo borgo medievale di Solomeo per un’esperienza esclusiva. “Siamo incredibilmente entusiasti di festeggiare il 140° e il 150° anniversario di Sina Brufani e Sina Bernini Bristol in un modo così speciale e assolutamente non replicabile”, ha affermato Bernabò Bocca, Presidente di Sina Hotels. “Questo viaggio non sarà solo una celebrazione dei traguardi raggiunti da queste due prestigiose proprietà, ma è anche una testimonianza dell’impegno che da oltre 65 anni Sina Hotels coltiva nel campo dell’accoglienza squisitamente italiana fatta di storia, cultura, arte, lusso ed eccellenza”.